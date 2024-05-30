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Öğretmene saldırdılar, kefalet ödeme şartıyla salıverildi

Darıca ilçesinde ilkokulda öğretmene saldırdırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan veli ve yakını 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokulda dün öğretmenler B.L. ile M.D'yle tartışan ve saldırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli İ.A. serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar M.A. ve S.A. ise 300'er bin lira kefalet ödemeleri şartıyla salıverildi.

Olay

Dün, çocuğunun arkadaşları tarafından dövüldüğü gerekçesiyle Darıca ilçesinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ilkokula gelen veli M.A. ile yakınları İ.A. ve S.A, öğretmenler B.L. ve M.D. ile tartışmıştı.

Öğretmenlere küfür eden ve saldırmaya çalışan veli ile yakınları, diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırılmıştı.

Şikayet üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.
# sağlık, Darıca

30 May 2024 - 14:15 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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