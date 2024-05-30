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Kartepe Belediyesi sokak köpeklerini İzmit'e bırakıyor!

Bugün çekilen görüntülerde Sokak köpeklerini İzmit bayraktar'a bırakan resmi aracın Kartepe belediyesine ait olduğu ortaya çıktı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Bugün İzmit Bayraktar köyüne uzun zamandır bırakılan köpeklerden köylü bıktı. Konuyu uzun süredir takip eden köylü, köpekleri kimin bıraktığını araştırıyordu. Bugün uzaktan yakalayabildik diyen Bayraktar Muhtarı İbrahim Pala kasalı aracın hizmet aracı olduğunu ve plakasının 41 ADJ 728 olduğunu attığı fotoğrafla açıkladı. Muhtar Pala, "Kirazyolu barajının oraya iki defa geldiler.Devamlı bırakıyorlardı bu sefer yakaladık. Milletin serasına giriyorlar, zarar veriyorlar. Hangi belediye olduğunu araştırıyoruz.''dedi. Muhtar Pala'dan gelen bilgiye göre araç Kartepe Belediyesi'ne ait olduğu öğrenildi. Kartepe Belediyesi'nin topladığı sokak köpeklerini İzmit'e bıraktığı ortaya çıktı.
# hizmet, Kartepe

30 May 2024 - 16:08 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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