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EFSANELER BİR ARAYA GELDİ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Olgunlar Turnuvası'nın açılışındaki görkemli törende yeniden motivasyon kazanırken, 9 Haziran'da yapılacak kongre öncesinde, sürekli futbol oynadığı eski Kocaelisporluları yemek davetinde ağırladı

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EFSANELER BİR ARAYA GELDİ
EFSANELER BİR ARAYA GELDİ
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Başkan Recep Durul, Tütünçiftlik'teki ünlü Ocakbaşı Restoran'da yönetici arkadaşı Çetin Zerenoğlu ile birlikte, Kocaelispor'un efsane futbolcularını bir araya getirdi. Davete Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de icabet etti. Yönetimde adı sık sık tekrarlanan eski başkan vekillerinden ve futbolculardan Fevzi Bayırbaşı, Kocaelispor'un efsaneleri Bülent Baturman, Cem Sinan Vergül, Osman Karakaya da davette hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan yemek davetinde, Metin Özkan her zamanki gibi birlik ve beraberliği öne çıkaran etkinliğe imza attı. Başkan Söğüt, Kocaelispor ve eski futbolcularla ilgili görüşlerini açıklarken, Kocaelispor'a ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bir kez daha tekrarladı.

ŞENER SÖĞÜT’TEN TAM DESTEK

Recep Durul'un başkanlık sürecini takip ettiğini belirten Söğüt, yakın arkadaşı Durul'a destek verdiğini de açıkladı. Bülent Baturman, toplantıda yapılması gerekenleri kendi fikri çerçevesinde “Kocaelispor hepimizin takımı ve geleceği bizlere emanet. Bizden ne görev istenirse yapmaya hazırız. Recep başkanın çalışmalarını dikkatle izliyorum” dedi. Davete katılan Fevzi Bayırbaşı da, kentin en eski amatör ve profesyonel futbol duayenlerinden olarak görüşlerini aktardı. Recep Durul burada da önemli bir motivasyon sağladı.

ZEYNEL ABİDİN AKYOL İLE BULUŞTU

Bu arada adeta yeni 7-24 çalışan Recep Durul, kentin dört bir yanında sohbetlerini sürdürürken, yönetimde göreve devam etmeyi planladığı arkadaşı Zeynel Abidin Akyol'a da konuk oldu. 9 Haziran'da yapılacak kongre öncesinde moral depolayan Recep Durul, halen tek resmi aday olarak seçime hazırlanıyor.

EFSANELER BİR ARAYA GELDİ
EFSANELER BİR ARAYA GELDİ

# yeni, oldu

30 May 2024 - 16:27 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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