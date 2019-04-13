Araç alev topuna döndü!
İzmit'te seyri halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç ateş topuna döndü.
Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvaiyi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan M. idaresindeki 34 BN 1295 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını durduran Oğuzhan M. durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın büyük bir kısmını saran yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
İzmitli - Nereye çekiliyorsunuz. Biride apartmandan yangın tüpü getirsin
Melek - Yazıklar olsun çekene okadarda rahat izlemişki insan yardım eder video çekip internete paylaşmış birde kendi başınada gelebilirdi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.