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- Dün 16:05 TSİ

Araç alev topuna döndü!

İzmit'te seyri halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç ateş topuna döndü.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvaiyi Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan M. idaresindeki 34 BN 1295 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını durduran Oğuzhan M. durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın büyük bir kısmını saran yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Yorumlar

(2)
01

İzmitli - Nereye çekiliyorsunuz. Biride apartmandan yangın tüpü getirsin

Yanıtla . 1Beğen 13 Nisan 16:48
02

Melek - @İzmitli 01 nolu yoruma cevabı: Yazıklar olsun çekene okadarda rahat izlemişki insan yardım eder video çekip internete paylaşmış birde kendi başınada gelebilirdi

Yanıtla . 1Beğen 14 Nisan 11:47

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