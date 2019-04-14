Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Kastamonu’nun Cide ilçesinde aç bir ayının saldırısına uğrayan ineği vatandaşlar son anda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gökçeler köyü Malyas Çayında Gökçeler Köyü Muhtarı Turan Gücük’e ait dışarıda kalan ineğe gece saatlerinde ayı saldırdı. İneğini aramaya çıkan Turan Gücük, seslerin gelmesine üzerine Malyas Çayına yöneldi. Çaya yaklaştığı sırada Turan Gücük, çay içerisinde ayının ineğe saldırdığını gördü. Bunun üzerine Turan Gücük, köye giderek yakınlarından yardım istedi. Bir grup vatandaş, olay yerine tekrar gelerek ineğe saldıran ayıyı korkuttu ve kaçmasını sağladı. Köylüler, ayı uzaklaşınca yaralı ineği su içinden çıkarttı ve tedavisi için veteriner hekim çağırdı. Olay yerine gelen veteriner hekim, ineğin saldırısı sonrası aldığı darbelerden sonra yaşayamayacağını söylemesi üzerine, inek olduğu yerde kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Köylüler, bölgede ayıların fazlaca olduğunu belirterek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz