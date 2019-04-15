Hürriyet artık resmen BAŞKAN!
AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın YSK’ya yaptığı itirazların kabul edilmemesinin ardından Millet İtifakı’nın CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan alarak resmen göreve başladı.
CHP’den İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın seçime itiraz etmesi sonucu mazbatasını alamamıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nihai kararı verdi ve Hürriyet, 15 gün gecikmeye rağmen sonunda mazbatasını alarak resmen başkan oldu. Kocaeli Adliyesi’ne gelerek İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatasını alan Hürriyet, mazbata töreninin ardından Belsa Plaza’ya giderek, görevi başkan Nevzat Doğan’dan devraldı.
YOĞUN KATILIM
Mazbata töreninde Hürriyet’e CHP Milletvekili Haydar Akar, Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, meclis üyeleri ve çok sayıda CHP ve İYİ Partili eşlik etti.
EKREM İMAMOĞLU İÇİN SLOGAN ATILDI
Mazbata töreninde partililer tarafından sık sık “Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı ver ve Gülümse İzmit Hürriyet geldi sloganları attı. Partililer, Kocaeli Adliyesi önünde davul zurna eşliğinde oynadı. Çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı mazbata töreninde “Aşkla İzmit, İzmit benim ailem, Gülümse İzmit Hürriyet geldi” yazılı dövizler taşındı. Selin BECER
İzmit Belediyesi'nin önünden bir görüntü
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Yorumlar
(4 )
Erol Demirbek - en çalışkan vekilimi kutlarım . en iyi belediye başkanı olacağına da eminim. kendisinden halkı memnun edecek halka dokunan işler yapmasını bekliyorum ki ilerki seçimlerde de kazansın. bunlar suyu ve ulaşımı iyice ucuzlatmak, öğrencilere oldukça çok sayıda burs vermek. ders araç gereçlerini sağlamak., ev kadınlarını gelir elde edbileceği basit evsel üretimler yapmasını ve bunları belediyeye satabilmesini sağlamak . bu mamulleri ihyiyaç sahiplerine ücretsiz vermek . vasıfsız işsiz hane reislerini park bahçe gibi işlerde işe alıp para kazanmalarını sağlamak. vb. vb. asfaltı betonu bir süre erteleyiniz
gün - Tebrikler, Sayın Başkanım
MİNE - gülümse izmit hürriyet geldi..tebrik ediyor , başarılar diliyorum
Orhan Fi̇ri̇di̇noğlu - HAYRLI UĞURLU OLSUN BAŞARILAR DİLERİM
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