Hürriyet artık resmen BAŞKAN!

Erol Demirbek - en çalışkan vekilimi kutlarım . en iyi belediye başkanı olacağına da eminim. kendisinden halkı memnun edecek halka dokunan işler yapmasını bekliyorum ki ilerki seçimlerde de kazansın. bunlar suyu ve ulaşımı iyice ucuzlatmak, öğrencilere oldukça çok sayıda burs vermek. ders araç gereçlerini sağlamak., ev kadınlarını gelir elde edbileceği basit evsel üretimler yapmasını ve bunları belediyeye satabilmesini sağlamak . bu mamulleri ihyiyaç sahiplerine ücretsiz vermek . vasıfsız işsiz hane reislerini park bahçe gibi işlerde işe alıp para kazanmalarını sağlamak. vb. vb. asfaltı betonu bir süre erteleyiniz