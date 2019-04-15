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Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet mazbatasını almasının ardından resmi başkan olarak Belsa’ya vatandaşlarla görevi devralmaya gitti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı. Kocaeli Adliyesi’nden mazbatasını alan Hürriyet, partililer ve vatandaşlar ile birlikte Yürüyüş Yolu’ndan Belsa Plazaya doğru yürüdü. "Gülümse İzmit Hürriyet geldi, Belsa hazırlan başkan geliyor, İzmit’in çocuğu Fatma Kaplan Hürriyet" sloganları eşliğinde coşkulu yürüyüş devam ediyor. Partililer, coşkulu bir şekilde Hürriyet’i makama götürdü. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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MİNE - gönülden tebrik ediyor başarılar diliyorum..gülümse izmit hürriyet geliyor

Yanıtla . 6Beğen 15 Nisan 14:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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