Başkan Hürriyet, Belsa’ya yürüdü

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ile birlikte mazbatasını aldı. Kocaeli Adliyesi’nden mazbatasını alan Hürriyet, partililer ve vatandaşlar ile birlikte Yürüyüş Yolu’ndan Belsa Plazaya doğru yürüdü. "Gülümse İzmit Hürriyet geldi, Belsa hazırlan başkan geliyor, İzmit’in çocuğu Fatma Kaplan Hürriyet" sloganları eşliğinde coşkulu yürüyüş devam ediyor. Partililer, coşkulu bir şekilde Hürriyet’i makama götürdü. Selin BECER