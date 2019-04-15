Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediyesi binasına yürürken CHP'li gençler tarafından YSK'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu lehinde sloganlar atıldı. İşte o anlar...