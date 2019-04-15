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Yürüyüş Yolu, Ekrem İmamoğlu sloganları ile inledi!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediyesi binasına yürürken CHP'li gençler tarafından YSK'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına g...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediyesi binasına yürürken CHP'li gençler tarafından YSK'nın resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu lehinde sloganlar atıldı. İşte o anlar...

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Yorumlar

(2)
01

Oktay - slogan ve hirsizlikla seçim alinmiyor.istannbul chpkk ip ortakligina birakamayiz.

Yanıtla . 1Beğen 15 Nisan 17:26
02

Huzur - @Oktay 01 nolu yoruma cevabı: Senin devreler yanmış arkadaş.HIRSIZLIKLA ,ZORBALIKLA,ÜÇKAĞITCILIKLA,TEHDİTLE,YALANLA,İFTİRAYLA ZORLA ŞEÇİMİ ALMAYA ÇALIŞAN AKP nin taaa kendisidir.

Yanıtla . 0Beğen 15 Nisan 18:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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