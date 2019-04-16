Kocaeli’de Polis teşkilatının 174. yıldönümünde polis aileleri unutulmadı

Kocaeli Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimlerindeki personellerinin ailelerine yönelik aidiyet duygularının güçlendirilmesi amacıyla "Biz Kocaman Bir Aileyiz" adı altında bir proje başlatıldı. Emniyet teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin talimatları ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcıdı Kaan Yıkılmaz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ömer Kodal tarafından başlatılan proje kapsamında Sepaş Enerji ev sahipliğinde çocuklar sinema ile buluşturuldu. Kocaeli Polis Eşleri Derneği üyeleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin eşi Aliye Denizci’nin de katıldığı etkinlikte yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisi İzmit ilçesindeki 41 Burda AVM’de de sinema filmi izleme fırsatı buldu. Proje kapsamında İzmit’te bulunan Sabancı Kültür Merkezi’nde anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. "Bremen Mızıkçıları" isimli çocuk tiyatrosunda yaklaşık 120 çocuk doyasıya eğlendi. Polis teşkilatının yıl dönümü kapsamında il genelinde görev yapan polis çocuklarına çeşitli kurumların destekleri ile hediyeler alındı. Emniyet Müdürü Necati Denizci adına hazırlanan mektuplar da polis eşlerine takdim edildi. Tüm birimler tarafından görevlendirilen personel tarafından, hediyeler tüm polis ailelerinin evlerinin kapısı teker teker çalarak çeşitli hediyeler takdim ettiler.