Teröristin yakalanma anı anbean kamerada!
MKP (Maoist Komünist Parti) Silahlı Terör Örgütü üyesi olan K.Ç. isimli şahıs 16.04.2019 günü otoban İstanbul istikametinde araç ile seyir halindeyken yapılan operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Maoist Komünist Parti (MKP) silahlı terör örgütü üyesi olan K.Ç. isimli bir şahsın TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir tır içerisinde olduğunu tespit etti. Şahsın yerini tespit eden ekipler, harekete geçti. TEM Otoyolu’nda plakası belirlenen tıra düzenlenen operasyonda terör örgütü olduğu iddia edilen K.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz