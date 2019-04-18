Kapalı burun ameliyatına ilgi büyük

Son yıllarda burun ameliyatlarında birçok yöntem kullanılırken, Ege Senta Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bora Karaali kapalı burun ameliyatına büyük bir ilginin olduğunu belirtti. Bu yöntemin burun cildini kesmeden tamamen içeriden yapılan bir ameliyat olduğunu belirten Karaali, "Kapalı burun ameliyatının avantajı burun cildini kesmediğimiz için dikiş atmaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla dikiş izi kalma durumu da olmuyor. Bağlar ve damarlar korunduğu için çok daha az şişlik ve az morlukla karşılaşan hastalarımızın iyileşmeleri de çok daha hızlı oluyor ve en önemli avantajı burun ucu normal yapısını koruyor, yapılar kesilmediği için sertlik oluşmuyor" dedi.

ELASTİK YAPI KORUNUYOR

Hastaların son zamanlarda bu yönteme büyük ilgi gösterdiğinin altını çizen Karaali, “Bu yöntemle burnun elastik yapısı korunmuş oluyor. Hastaların da bu kapalı burun ameliyatına ilgisi gün geçtikçe artmakta. Hastalarımın yüzde 90’ının kapalı burun ameliyatını tercih ettiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Kapalı burun ameliyatında tecrübenin olmazsa olmaz olduğuna değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bora Karaali, şöyle devam etti: "Bu biraz zor bir ameliyat. Çünkü tüm buruna hakim bir iş yapıyoruz. Çalışılan alan oldukça dar olduğundan tüm buruna hakim olmak gerekiyor ve biz bunu başarıyoruz. Fakat yeni başlayan arkadaşların yavaş adımlarla gitmesinde fayda var. Çünkü ciddi bir tecrübe ve bilgi isteyen bir yöntem."