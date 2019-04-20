Bahar nezlesinin şifası havlıcan

Bahar aylarının gelmesiyle burunda ve boğazlarda akıntı, hapşırma ve boğaz kaşıntısı ile kendisini gösteren bahar nezlesi, vatandaşların şikayetlerini arttırıyor. Birçok vatandaş da bu sezonda gribal enfeksiyon ile birlikte bahar nezlesi için yine en çok bitkisel ürünleri tercih ediyor. Bu sezonun bitkisi ise zencefilgiller familyasından olan havlıcan oldu. Köksaplı bir bitki olan havlıcan, çay şeklinde demlenerek bu aylarda birçok bakteriye karşı vücuda direnç sağlıyor. Havlıcanın, zencefil ile zerdeçal ile kullanılması da tavsiye edilirken kilosu ise aktarlarda 60 liraya kadar çıkabiliyor.

“Bahar nezlesi için en iyi tavsiye edebileceğim ürün”

Havlıcanın birçok vatandaş tarafından talep edildiğini belirten Aktar Zahide Sarıkaya, bitkinin kullanımına da dikkat çekti. Çay şeklinde demlenerek günde iki su bardağı içilmesi gerektiğini belirten Sarıkaya, “Havlıcan nezleye, gribe soğuk algınlığına ve altını ıslatan çocuklara da veriyoruz. Havlıcan bitkinin kökü. Kaynatarak içiyorsunuz. Bir bardak suya iki üç kök atıp 5 dakika kaynadıktan sonra süzerek içiyorsunuz. Sabah akşam bir su bardağı yeterli. Kesinlikle tavsiye ederim herkese. Bahar nezlesi için en iyi tavsiye edebileceğim ürün havlıcan. Bu aralar en çok sattığımız ürünlerden biri diyebilirim. Her gelen havlıcanı soruyor. Kilosu ise 60 lira. En çok kış aylarında tercih edilen bir ürün. Kış çayı diye de geçiyor. Zencefil, zerdeçal ve havlıcan kardeş bir bitki. Üçü bir arada da kullanılıyor” ifadelerini kullandı.