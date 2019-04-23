Kontrolden çıkan 2 otomobil bariyerlere çarptı

Kaza, Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Hasan P. yönetimindeki 34 AR 6334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Ankara istikametinde seyir halinde olan Yunus Ş. idaresindeki 34 VT 4030 plakalı otomobil, sebebi ile kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Hasan P. İle aynı araçta bulunan Emine Ş., diğer araçta bulunan sürücü Yunus Ş ve Gökhan Ö. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Hasan P. Ve Emine Ş. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Yunus Ş. ve Gökhan Ö. ise Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yol, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.