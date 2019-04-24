Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Gebze'de otomobille çarpışan tekstil yüklü minibüsün yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze D100 karayolu Barış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir K. idaresindeki 34 DA 4267 plakalı tekstil malzemesi yüklü minibüs ile Kürşat D. yönetimindeki 34 LLM 28 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Kadir K. idaresindeki minibüs yan yatarken, otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kürşat D., minibüs sürücüsü Kadir K. ve aynı araçta bulunan Hacer K. yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından, vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan D100 karayolunda trafik, araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz