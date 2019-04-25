Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Derince D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Emre Arı idaresindeki 43 U 8746 plakalı kamyonet, Kaşkaldere mevkisinde arıza yaparak emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Şener idaresindeki 34 UV 301 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Emre Arı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Kullanılamaz hale gelen kamyonetten şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan Arı ve hafif yaralanan kamyon sürücüsü Muzaffer Şener ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN