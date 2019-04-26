D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
İzmit D100 Karayolu’nda 6 aracın karıştığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, İzmit D100 Karayolu Ovacak Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde seyir halindeyken Öncü B. idaresindeki 41 EM 324 plakalı hafifi ticari araçla çarpışan Halim Y. yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç savrularak, Murat D. kontrolündeki 41 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Ticari aracın çarptığı otobüs savrularak, orta refüjden yolun karşı şeridine geçerek yan yattı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ceyhun K. idaresindeki 34 VV 5078 plakalı kamyon, Bircan K. kontrolündeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Kerim D. yönetimindeki 06 DV 2257 plakalı otomobil de duramayarak yan yatan otobüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan vatandaşlar yaralanmadan kurtuldu.
Kaza anı kameraya yansıdı
Polis ekipleri kaza ile ilgili incelemesini sürdürürken, o anlar kazaya karışan araçlardan birinin yol kamarası tarafından saniye saniye görüntülendi. Halim Y. yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araçta bulunan yol kamerasına yansıya görüntülerde, halk otobüsünü sollamak isteyen hafif ticari aracın bir anda sol şeride geçtiği görülüyor. Bir anda sol şeride geçen araç Halim Y. yönetimindeki araçla çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, özel halk otobüsüne çarpıyor.
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Yorumlar
(3 )
Emre Meşe - @caner boş yapma ya trafik kurallarını bilmiyorsun yada çok kurnaz oldugunu sanıyorsun sağ şeritten sol şeritte devam eden aracın önüne direksiyon kırılmaz önünde araç varsa frene basar yavaşlarsın ayrıca sinyal veriyor olmak yol hakkınıda sana vermez trafik kuralları net ve açık bunu önce öğren
Caner - Sola sinyal verip geçmeye çalışan araca soldaki araç biraz gaz kesip yol verse hiç biri yaşanmazdı ama maalesef sürücülerimiz direksiyonda canavar kesiliyor bir erkek oluyorlar anlamış değilim .
Kemal - trafik kurallarına uyup adamın önüne atlayacağına beklemesini bileceksin kazanın tek sebebi sola atlayan uyanıkzade
Cengiz - Yorumunuz müthiş!!! Kendisinin hız kesmesi gerek, sollayacaksa da sol aynadan gelen var mı diye bakması ondan sonra geçmesi lazım. Bir anda önüne kırıyor. Yavaşlayıp beklemesi lazım. Sizinle aynı trafikte olmak istemem. Bu nasıl bir yorumdur.
Emre Meşe - ya trafik kurallarını bilmiyorsun yada çok kurnaz oldugunu sanıyorsun sağ şeritten sol şeritte devam eden aracın önüne direksiyon kırılmaz önünde araç varsa frene basar yavaşlarsın ayrıca sinyal veriyor olmak yol hakkınıda sana vermez trafik kuralları net ve açık bunu önce öğren
Emre Meşe - ya trafik kurallarını bilmiyorsun yada çok kurnaz oldugunu sanıyorsun sağ şeritten sol şeritte devam eden aracın önüne direksiyon kırılmaz önünde araç varsa frene basar yavaşlarsın ayrıca sinyal veriyor olmak yol hakkınıda sana vermez trafik kuralları net ve açık bunu önce öğren
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