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İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar

Gölcük'te gelen yangın ihbarı için aracına koşan itfaiye eri, eşi ve kızının doğum günü sürprizle karşılaştı. İtfaiye aracında elindeki doğum günü pastası ile bekleyen ailesini gören itfaiye eri şaşkınlığını gizleyemedi.

Gölcük'te yangına gitmek için aracına koşan itfaiye eri ilginç bir sürprizle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gölcük Müfrezesi’nde amir yardımcısı olarak görev yapan Zekeriya Yüksel, çalan yangın alarmı sonrasında olay yerinme gitmek amacı ile itfaiye aracına koştu. Aracın kapısını açan Yüksel, ellerindeki doğum günü pastası ile içeride bekleyen eşi ve kızıyla karşılaştı. Doğum gününü kutlamak için kendisine sürpriz yapan ailesini araçta gören itfaiye eri, şaşkınlığını gizleyemedi.  Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Yüksel, daha sonra arkadaşlarının yanına giderek yangının olup olmadığını sordu. Kendisine sürpriz yapmak amacı ile alarmın çaldığını öğrenen Yüksel, daha sonra tekrar ailesinin yanına dönerek mutluluğunu paylaştı.
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Yorumlar

(2)
02

Hillanbaz - kamu malını bu şekilde kullanmazsınız

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 10:49
01

Ayhan - COK GÜZEL BİR KUTLAMA OLMUŞ

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 09:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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