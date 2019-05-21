Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İzmit'te girdikleri evlerden toplam 200 bin TL değerinde otomobil, ziynet eşyası ve para çalan çetenin üyelerinden biri İstanbul’da bulunan lüks bir rezidansta alem yaparken yakalandı.
Alınan bilgiye göre 27 Mart günü İzmit Kocatepe Mahallesi ve Yeni Mahalle'de meydana gelen 3 ayrı evden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 4 hırsızlık şüphelisinin evlerden yaklaşık 200 bin lira değerinde para, ziynet eşyası ve otomobil çalarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde evlere girerek hırsızlık yapan 4 şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.H.K., F.Y., A.C.(20) ve C.G.(23) olduklarını belirledi. 30 Nisan tarihinde şüphelilerden M.H.K ve F.Y. adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildi
Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen M.H.K ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından çalışmalarını devam ettiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, firari konumunda bulunan şüphelilerden A.C.'nin Bursa'da başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirlerken, C.G.'yi İstanbul Maltepe'de lüks bir rezidansta arkadaşlarıyla eğlenirken yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan C.G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. C.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz