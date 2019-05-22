Halk otobüsü devrildi! Altında kalan vatandaşlar var...
İZMİT’te, arızalanan halk otobüsünü rampada durdurup araçtan inen sürücüsünün, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, geri hareket ettikten sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında kalan genç kız itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kaza saat 16.30 sıralarında, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sezgin Şimşek yönetimindeki 41 BR 262 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde arıza meydana geldi. İddiaya göre sürücü Şimşek, el frenini çekmeden arızayı gidermek için otobüsten indi. Bu sırada içerisinde yolcuların bulunduğu otobüs, rampa aşağı geri giderek, yol kenarındaki yangın vanasını ardından da elektrik direğini yıkıp devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yolda bulunan genç kız, devrilen otobüsün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu ulaşıma kesti. İtfaiye kaza kırım ekibi yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu genç kızı otobüsün altından çıkardı. Yaralanan 6 kişi, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorumlar
(11 )
Ali - Allah şifa versin.Bir kaç kere denk geldim belediye şoförleri aşırı hızlı gidiyor.şoförler şehir içi hattında geçmişi olan kişiler tercih edilmeli
Boşver - Akp il başkanlığı araştırılsın bu şöförler onların adamları
Ersoy Kandemir - Nerde bu ilin valisi vali yardımcısı böylesi acı bir olayda neden olay yerinde değiller,vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun!
Değirmendereli - Belediye araçlarını kullananlar o kadar kontrolsüz dönüşler durak giriş çıkışları yapıyorlar ki, içinde ki canların da, o araçların da emanet oldukları akıllarına bile gelmiyor. Rahat ve umarsızla.
Kao - BU NE YA 1 GÜNDE 2 BELEDİYE OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK HIZLI KULLLANIYRLAR BUNA BİR ÇÖZÜM BULUN ŞÇFÖRLER ÇOK HIZLI KULLANIYORRRRRRRRRR
Özgür - Geçmiş olsun son zamanlarda trafikte karşılaşıyorum buradan büyükşehir belediyesine sesleniyorum bu otobusleri kullanan şoförlerin yüzde yetmişi araç kullanırken cep telefonları ile konuşuyorlar yada mesajlasiyorlar bunun önüne gecilmesi için cep telefonlarının şoförler katiyetle yasaklanması gerekiyor yoksa bu tip kazalarla çok karsilasiriz!
Nil - Evet çok hızlı kullanıyorlar ben korkuyorum açıkçası
Yasar41 - Geçmiş Olsun İnşallah Can Kaybı Olmasın
Metin - Nedense bu otobüs şoförleri değişik bir araç kullanım tarzına sahipler sanki bütün yollar onların ayakları frene gitmiyor diğer araçların üzerine üzerine sürüyorlar geçen günlerde yayalara yol veriyorum durdum diye arkadan çalmadığı korna , selektör kalmadı iyi bir denetim şart bunlara
Burak - devrilen belediye otobüsü yalnız
Çoka - Bunları daha iyi denetlemeleri gerek taksi gibi otobüs kullanıyor adamlar.
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