Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı duyum ve yaptıkları çalışmalar sonucu Dilovası Köseler Mahallesinde bulunan bir ormanlık alanda park halinde olan kamyonu incelemeye aldı. Kassari Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yapılan incelemelerde kamyonun kasasında 34 Afrika Cumhuriyeti ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 35 göçmen bitkin halde yakalandı. 9’u çocuk biri hamile 10’u kadın olmak üzere toplam 35 kişi yapılan incelemelerin ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kamyonun şoförlüğünü yaptığı belirlenen T.T. isimli şüpheli ise yasadışı göçmen sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN