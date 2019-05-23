Kamyonun kasasında 35 göçmen yakalandı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası’ndaki ormanlık alanda bulunan bir kamyonun kasasında Avrupa’ya götürülmek üzere yola çıkarılan 9’u çocuk 1’i hamile olmak üzere 35 yabancı uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenleri Avrupa’ya götürmek isteyen kişi ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı duyum ve yaptıkları çalışmalar sonucu Dilovası Köseler Mahallesinde bulunan bir ormanlık alanda park halinde olan kamyonu incelemeye aldı. Kassari Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yapılan incelemelerde kamyonun kasasında 34 Afrika Cumhuriyeti ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 35 göçmen bitkin halde yakalandı. 9’u çocuk biri hamile 10’u kadın olmak üzere toplam 35 kişi yapılan incelemelerin ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kamyonun şoförlüğünü yaptığı belirlenen T.T. isimli şüpheli ise yasadışı göçmen sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz