Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Gebze'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönü Osmangazi Köprüsü yol ayrımına 100 metre kala Erdi Balcıoğlu yönetimindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat TIR ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Karagöz ve Ramazan Karakoyun ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Yorumlar
(1 )
Funda - ŞEYTAN GİBİ ARABA KULLANMAYA DEVAM EDİN.
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