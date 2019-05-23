Gebze'de hafriyat TIR'ı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara yönü Osmangazi Köprüsü yol ayrımına 100 metre kala Erdi Balcıoğlu yönetimindeki 34 FF 6881 plakalı hafriyat TIR ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 V 0920 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Karagöz ve Ramazan Karakoyun ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.