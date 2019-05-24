Kandıra'yı hortum VURDU!
Kandıra'yı hortum vurdu! Bu sabah saatlerinde Kefken'de etkili olan hortum ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu.
Kandıra'yı hortum vurdu! Bu sabah saatlerinde Kefken'de etkili olan hortum ağaçları yerinden söktü, çatıları uçurdu. Kökünden çıkan ağaçlar ve uçan çatılar park halinde duran araçların üzerine yıkıldı. Maddi hasarın yüksek olduğu afet bölgesinde can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.
BÜYÜK ZARAR VERDİ
Alınan bilgilere göre, ilçeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur beraberinde fırtınayı da getirde. Yağmurla birlikte Kandıra’da hortum çıktı. Hortum çevreye büyük zarar verdi. Bugün gün boyu devam etmesi beklene yağışlı hava yarında kent genelinde etkili olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz