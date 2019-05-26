Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim

izmitli - BU şerefsi,zler ülkemize alınacağına gitsin kendi ülkesinde savaşsında ülkesini korusun burada maaş alıp ahkam kesmekle olmuyor kurtulus savasında bu TÜRK MİLLETİNDEN bir kişi bile mülteci olmadı bu hainlere yapılan her yardım kanıma dokunuyor hepsı merhametsız acımasız