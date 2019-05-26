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Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
6 senedir Türkiye’ye yaşayan Suriyeli bir sığınmacının "Bunları gördüm yemin ederim kafa keseceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Suriyeli sığınmacının bu sözlerine çevredeki vatandaşlar, "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sen burada kafa kesemezsin" şeklinde tepki gösterdi. Suriyeli sığınmacı, açıklamalarının devamında ise "Ben 6 senedir Türkiye'deyim. Bir şey yok. Çalışıyorum, hayat çok güzel" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek - SURİYELİ AÇIK AÇIK ADAM KESECEĞİM DİYOR . YETKİLİLER NEYİ BEKLİYOR BİRİMİZİ KESMESİNİ Mİ? KESER İSE SORUMLU KİM. SURİYELİLER İÇİ GEREKİRSE REFERANDUM YAPILIP BU ÜLKEDEN TEMİZLENMELİLER BUNLAR TÜRK MİLLETİNİN HAYRINA İNSANLAR DEĞİLLER. NEDEN BURADA TUTULDUKLARI HAKKINDA İYİ ŞEYLER AKLIMIZA GELMİYOR . BİZ ENAYİMİYİZ BİZİM ESNAFIMIZ ENAYİ Mİ? BİZİM DİLENCİLERİMİZ ENAYİ Mİ ? BU İŞİN SONU İYİ OLMAYACAK
Kenan - Bizde tüm suriyelileri keselim o zaman
izmitli - BU şerefsi,zler ülkemize alınacağına gitsin kendi ülkesinde savaşsında ülkesini korusun burada maaş alıp ahkam kesmekle olmuyor kurtulus savasında bu TÜRK MİLLETİNDEN bir kişi bile mülteci olmadı bu hainlere yapılan her yardım kanıma dokunuyor hepsı merhametsız acımasız
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