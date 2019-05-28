Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:44 TSİ

Halk otobüsünde taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği iddia edilen erkek şahıs, diğer erkek yolcu tarafından tartaklandı.

Olay, bugün Muratpaşa ilçesine bağlı Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde seyreden halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs içerisindeki bir genç, ayakta giden kadın bir yolcunun, erkek bir yolcu tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, şoförün otobüsü durdurmasını istedi. Bunun üzerine genç ile şahıs arasında tartışma çıktı. Gencin taciz iddialarına şahıs "hava almak için yanaştım" diyerek kendini savunurken, polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Genç tarafından tartaklanan şahıs, aynı genç tarafından, "hiç anan bacın yok sanki senin" denilerek otobüsten indirildi. Tüm bu anlar ise bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Halk otobüsünde taciz iddiası mask
Halk otobüsünde taciz iddiası
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı mask
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu mask
Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim mask
Suriyeli sığınmacı: Kafa keseceğim
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak mask
Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Mehmet Köklü, son yolculuğuna uğurlandı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL