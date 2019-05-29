Konuya ilişkin TBMM’de söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlere değindi. Seçimlerde Türkiye, Belçika ve Sırp olmak üzere üç adayın yarıştığına dikkat çeken Akar, mevcut FİBA Başkanı Turga Demirel’i 8 ülkenin önermesine rağmen kendi ülkesi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından desteklenmediği gibi bir de kösteklenmeye çalışıldığını söyledi.

TÜRKOĞLU’NDAN SIRP ADAY İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Akar, 8 ülkenin başkan olarak önerdiği Turgay Demirel’i desteklemeyen Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun bu da yetmezmiş gibi diğer ülke federasyon Başkanlarına mail gödererek Sırp adaya destek istediğini söyledi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sürekli yerli ve millikten bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamış olduğu Başdanışmanının bir Sırp adayı desteklemesinin kabul edilmez olduğunun altını çizerek Hidayet Türkoğlu ve yönetiminin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.