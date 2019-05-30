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"Durhasan Köyü" Türkiye gündemine taşındı

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelen Durhasan Köyün deki 660 dönümlük tarım alanının imar tadilatıyla “küçük sanayi” alanına çevrilmek istenmesine ilişkin Mecliste söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kentin ranta ve talana kurban edildiğini belirterek AKP Milletvekillerine seslendi.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelen Durhasan Köyün deki 660 dönümlük tarım alanının imar tadilatıyla “küçük sanayi” alanına çevrilmek istenmesine ilişkin Mecliste söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kentin ranta ve talana kurban edildiğini belirterek AKP Milletvekillerine seslendi. Akar, Büyükşehir ve AKP Milletvekillerine seslenerek; Son 10 yılda yüzde 10 tarım alanını kaybeden Kocaeli’ye ihanet etmeyin dedi.

TARIM ALANLARINI KAYBEDİYORUZ

3626 Kilometre kare yüz ölçümü ile Kocaeli’nin 81 il içerisinde 75 il olmasına değinen Akar, yüzölçümü olarak küçük bir kentiz ve her yıl kalan tarım alanlarını kaybediyoruz dedi. Kocaeli’nin 14 OSB ve 5 bine yakın sanayi tesisi ile Türkiye’nin lokomotif kenti olduğuna dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli’nin yüzde 21 tarım alanına sahip olduğunu ancak 10 yılda yüzde 10 tarım alanın ranta, talana kurban edildiğini söyledi.

KİMLER ARSA TOPLUYOR

2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Durhasan Köyün de 660 dönümlük tarım arazisini imar değişikliği yaparak sanayiye açmasına değinen Akar, tarım arazilerinin bugünkü değerinin 66 Milyon TL olduğunu ancak imar değişikliği hayat geçirildiğinde 400 Milyon TL değere sahip olacağını söyledi. Akar, konu gündeme gelmeden Durhasan Köyünde sadece 1 kişinin 167 dönüm arsayı aldığının altını çizerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP Milletvekillerine kente ihanet etmeyin bu talandan vazgeçin dedi.

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Yorumlar

(2)
02

Haldun - sefa sirmene sor arsaları tarlaları böyle bir durumda kim toplar o sana yol gösterir,haberin olsa sen bile alırdın...

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 14:41
01

Kemal - kartepe nusretiye ormanları yakında mahalle olur yetkililer ayaktamı yoksa yataktamı uyuyorlar bilinmez gözler kör olmuş kulaklar sağır olmuş ye kürküm ye

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 14:41

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