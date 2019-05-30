İzmitli öğretmenin single’ı büyük ilgi gördü

İzmit Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenlerinden Öznur Altıntaş, bir süredir müzik alanında yürüttüğü çalışmalarını profesyonel bir boyuta taşıdı. Altıntaş, söz ve bestesi kendisine ait ‘Aşka Mağlup’ adlı şarkısına Arpej Müzik Şirketi aracılığıyla bir single yayınladı. Düzenlemesini Emrah Demiralp’in yaptığı eserde sanatçıya, gitarda eşi Tamer Altıntaş eşlik etti.

ÇOK İNANDIM Klibi dün itibarıyla Netd Youtube kanalında yayınlanmaya başlayan sanatçı, klipteki hüzünlü atmosferle ilgili olarak şarkının sözlerini yazarken Mehmet Rauf’un ‘Eylül’ adlı romanından ilham aldığını söyledi. Öznur Altıntaş, “Uzun zamandır beste yapıyorum ancak ilk kez bu kadar geniş bir platformda dinleyiciyle buluşuyorum. Yaptığım işin kalitesine çok inandım, umarım dinleyenler de beğenip sevecekler” açıklamasında bulundu.