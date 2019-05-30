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“Vurursun, vuramazsın” şakası KANLI BİTTİ!

İzmit'te evde buldukları pompalı tüfekle şakalaştıkları sırada “Vurursun, vuramazsın” diyerek iddialaşan 2 arkadaştan biri diğerini bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İzmit Kozluk Mahallesi Osman Gencal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi evde olmadığı sırada arkadaşı B.T.’yi eve çağıran T.D.(16), evde bulduğu pompalı tüfeği eline alarak arkadaşı ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada arkadaşı ile “Vurursun, vuramazsın” diyerek iddialaşan T.D., silahı ateşleyerek B.T.’yi bacağından yaraladı. Tüfeğin ateş alması sonucu ayağı kanlar içinde kalan B.T. yere yığılırken T.D. ise komşularından yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.T. ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşını şakalaşırken yaraladığı iddia edilen T.D. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgu işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yorumlar

(1)
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Rambo - vurursun vuramazsın anlaşılmış işte vurmuş hahaha

Yanıtla . 0Beğen 30 Mayıs 18:30

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