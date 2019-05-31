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Mezarlık içinde cenin bulundu

Gölcük Saraylı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığına kavanoz içinde atılmış ve yaklaşık 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre Gölcük Saraylı Mahallesinde bulunan 17 Ağustos Mezarlığında kaybolan köpeklerini aramak için gelen 15’li yaşlardaki 3 çocuk, bir kavanoz içinde atılmış ve yaklaşık 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, ceninin bulunduğu bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kavanoz içindeki ceninin 10 ile 14 haftalık arasında olduğu ve yaklaşık 1 ay önce mezarlığa atıldığı öne sürüldü. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından cenin detaylı inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar

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Engin Polat - ey RABBİM şu cuma günün ve bin aydan daha hayırlı kurtuluşumuzun vesilesi kıldığın kadir gecesi hürmetine bunu yapanı her iki dünyasını zelil eyle ALLAHIM HAYIRLI CUMALAR HAYIRLI KANDİLLER

Yanıtla . 0Beğen 31 Mayıs 08:36

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