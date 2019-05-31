330 milyon TL'lik "tuzak"

275 BİN CEZA TUTANAĞI

Aralık ayında Mecliste yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü cezalarına ilişkin düzenlemenin yapıldığına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 2017-2018 yıllarında köprülerden 5 Milyon aracın geçtiğini söyledi. Akar, 31 Mart seçimleri sonrası Boğaziçi Köprüsü için İstanbul Ukome’nin panelvan araçların geçişine yasaklandığını ancak bunun araç sahiplerine yeterince bildirilmeyerek cezaların kesildiğini söyledi. Nisan ayı ile birlikte araç sahiplerine tebliğlerin yapılmaya başlandığının altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yaklaşık 270 bin ceza tutanağının hem gecikmeli hem cezalı araç sahiplerine tebliğ edildiğini söyledi. Akar, ceza tutarlarının yaklaşık 330 Milyon TL olduğunu belirterek bu şekilde yapılanın vatandaşa tuzak kurmak olduğunu söyledi.

AKP GRUBUNA TEKLİFTE BULUNDU

Yapılan düzenlemelerin vatandaşın mağduriyetinin önüne geçemeyeceğine dikkat çeken Akar, AKP grubuna teklifte bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Benim AKP grubuna Teklifim şuydu: Bir kez uyaralım, tebligat eline ulaştığında ‘alındı’ belgesini aldıktan sonra tekrar kullanıyorsa köprüyü cezai uygulamaya girsin, kabul. ‘Bunu başka şekilde halledeceğiz, UKOME'den bu kararı değiştireceğiz, birinci köprüden de ikinci köprüde olduğu gibi bu araçlar yararlanabilecek’ deniyor. Umarım en kısa zamanda yapılır ki bu vatandaşlar hemen seçimden sonra da bir daha mağdur edilmesin. Çünkü seçimden sonra, dediğim gibi 270 bin kişiye 330 milyon TL'lik bir ceza tebliğ edildi”

YİNE ŞİRKETLERE HAZİNE KAPISI

Yap- İşlet- Devret projeleri olarak hayata geçirilen köprülere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmecisinin Bakanlığa sözleşme şartlarının değişmesi için başvurduğunu bunun Bakanlık tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Akar, köprüler için geçiş ücretlerinin 2 Ocak 2019 tarihli döviz kuruna göre belirlendiğini ve Hazinenin garanti nedeni ile ödemelerini Nisan ayında yaptığını söyledi. İşletmeci firmanın döviz kurundaki oynamalar ve Hazine ödemelerinin Nisan ayında olması sebebiyle değişiklik önerdiğini ve Hazinenin yapacağı ödemeleri hem Ocak hem Temmuz ayında talep ettiğini söyledi.

MİLLETİN SIRTINA 200 MİLYON DAHA YÜKLENDİ

2018 yılından örnek veren Akar şunları söyledi: “2018 rakamlarıyla, devletin vermiş olduğu garanti geçiş rakamlarıyla devlet buna ne kadar daha ödeyecek ekstradan dedim, böyle bir uyarlama yaptım bu talep edilen hatta uygun bulunan sözleşmeyle ilgili. Osmangazi Köprüsü 2018 rakamlarına göre 1 milyar 600 milyon devlet garanti geçişler için TL ödedi ve üzerine bir 200 milyon daha ödemesi gerekecek o zaman. Bakın arkadaşlar, hep bu kürsüden şunu söylüyorum. 5'li çete veya 10 taneyi geçmeyen müteahhitler Türkiye'nin tüm birikimlerini sömürüyor. Yap-işlet-devret modelleriyle insanların cebinde ne varsa, devletin hazinesinde ne varsa sömürüyor.” 2019 yılının faturasının ağır olacağını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AKP Milletvekillerine seslenerek “Biraz vicdan sahibiyseniz bu devleti, bu çeteye teslim etmeyin” dedi.