Dün 21:47 TSİ
Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı
İzmit Postane Sokakta bugün bayram hareketliliği vardı. Bir alış veriş mağazasının önünde çalan hareketli müzik, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.
İzmit Postane Sokakta bugün bayram hareketliliği vardı. Bir alış veriş mağazasının önünde çalan müzik, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti. Müziğe kendini kaptıran vatandaşlar adeta kurtlarını döktü. İşte o görüntüler...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz