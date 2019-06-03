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- Dün 21:47 TSİ

Kendilerini müziğe bıraktılar, ortaya bu görüntüler çıktı

İzmit Postane Sokakta bugün bayram hareketliliği vardı. Bir alış veriş mağazasının önünde çalan hareketli müzik, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

İzmit Postane Sokakta bugün bayram hareketliliği vardı. Bir alış veriş mağazasının önünde çalan müzik, yoldan geçen vatandaşların ilgisini çekti. Müziğe kendini kaptıran vatandaşlar adeta kurtlarını döktü. İşte o görüntüler...
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