Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
Gölcük Yenimahalle'de yaşanan Suriyeliler ile Gölcüklü vatandaşlar arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı.
Gölcük Yenimahalle'de yaşanan Suriyeliler ile Gölcüklü vatandaşlar arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşandı. Her geçen dakika olay yerindeki kişi sayısı artıyor. Yaklaşık 90 kişinin olduğu belirtildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen olay yerine geldi. Öte yandan kavga sebebinin Suriyelilerin vatandaşlardan para istemesi olduğu öğrenildi. Çevrede bulunan binalara saklanan Suriyeli vatandaşlar için polis ekipleri dikkatle olayı takip ediyor. Miray BAKLACI
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