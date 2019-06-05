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Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe Harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar'da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe Harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar'da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. Mehmetçik ile bayramlaşan, askerlerin aileleriyle telefonda görüşen Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız." dedi.
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