Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi

Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangında girilebilen bölgelerde 4 işçinin cansız bedenine ulaşılarak binadan çıkarıldı. Sıcaklık ve zehirli gaz nedeniyle girilemeyen bölgelerin olduğu alanlarda ise ölü ya da yaralı olup olmadığına dair incelemenin ise güvenlik şartları oluştuğunda yapılabileceği bildirildi. Polis Olay Yeri ve savcı incelemesinin ardından 4 işçinin cenazesi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi



Olay yerine gelerek bilgiler alan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban yangın alanında girilebilen bölgede 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Balaban, “Şu anda cesetler yanmış vaziyette. Şu anda bizim elimizdeki ceset sayısı 4. Şu anda diğer bölümlere neden giremiyoruz, diğer kısımlarda hem ısı çok yüksek hem de gerekli tedbirler ve incelemeler yapılmadan girilmesi tehlikeli olduğu için giremiyoruz. Ama tespit ettiğimiz noktadaki cesetleri aldık. Adli Tıp’a gidecek. Cinsiyeti, milliyeti tespit edilip yakınlara teslim edilecek. Adli boyutu ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığımız iki savcı arkadaşı bu işle görevlendirdi. Dolayısıyla ciddiyetle işin üzerine gidiyor. Gerekli incelemeler adli olarak devam edecek. Bilirkişiler adliye tarafından görevlendirilecek. İncelemeden sonra yangının çıkış nedeni ortaya çıkacak. 5 yaralı vardı dumandan etkilenen, hayati tehlikelerinin olmadığı bize bildirildi. Tedavileri devam ediyor. Taburcu olmuş da olabilir” dedi.