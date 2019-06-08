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Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkından bugün sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkından bugün sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Plastik oyun araçları alevler içinde kalırken, itfaiye müdahale edene kadar çocuk parkı kullanılamayacak hale geldi. Olayın polise aktarılmasıyla soruşturma başlatıldı. Kirazlıyalı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mızrak, parkın benzin dökülerek yakılmış olabileceğini ifade ederken, çocukların oyun alanlarının ellerinden alındığını söyledi.
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