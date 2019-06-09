Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
"Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi ve top, 21 uçak ve helikopter yer alıyor.
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz Kardeşlik 2019" ismi verilen tatbikatta 5 bin asker, yaklaşık 200 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 180 füze ve top, 21 uçak ve helikopter ile diğer silahların yer aldığı bildirildi. Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Temsili düşman hedeflerine atışların yapılacağı tatbikat 11 Haziran'a kadar devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz