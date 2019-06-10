Sabaha karşı fabrikada yangın!

Yangın 04.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslanbey OSB içindeki bir Atık pil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşanan patlamalar sonrasında başlayan yangında fabrika içinde gece vardiyasında olan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Patlamalarla yanan fabrika alanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti.