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Sabaha karşı fabrikada yangın!

Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın 04.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arslanbey OSB içindeki bir Atık pil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşanan patlamalar sonrasında başlayan yangında fabrika içinde gece vardiyasında olan 10 işçi dışarı çıkarıldı. Patlamalarla yanan fabrika alanına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale etti.
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