Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 16:14 TSİ

Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclisinde yaşanan kavganın ardından açıklama yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e diktatör dedi. Güney, “Fatma hanımın maskesi düştü ve halkımız Fatma hanımın gerçek yüzünü görmeye başladı” dedi.

İzmit Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, Haziran ayı meclis toplantısında yaşanan kavganın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri de eşlik etti. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e diktatör dedi.

MASKESİ DÜŞTÜ

Açıklamada konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Üst kattaki insanların yaptığı provoke edici davranışlardan dolayı burada olmaktan üzgünüz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrimiz adına 1 tane bile önergeye tahammül etmiyor. Kendisi bu önergeleri alıp, oylama yapıp gündeme dahil etme durumunda. Kendisi bunu kabul etmeyip, bir tanesini dahi tam anlamıyla okumamıştır. İstediği kelimeleri okuyup kendisi en büyük diktatörlüğü yapmakta. Maskesi düştü ve halkımız Fatma hanımın gerçek yüzünü görmeye başlamıştır” dedi. Selin BECER

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Firat - Ya siz lidere gık diyemiyorsunuz..aslında sizi bir şov duzenlesin..hürriyet hanım.cem Yılmaz'dan komiksin

Yanıtla . 0Beğen 11 Haziran 17:09
02

Vah Vahhhh - yazık sizlere asıl sizler gerçek yüzünüzü gösteriyorsunuz. maskesi düşen sizlersiniz.

ortamı gerip Fatma başkanı hala kabul edemediniz. 23 haziranda herşey çok daha güzel olacak.

Yanıtla . 2Beğen 11 Haziran 16:35
01

Mrts - maskesi düşen sizsiniz. miras yediler...

Yanıtla . 1Beğen 11 Haziran 16:20
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi mask
Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
Gebze'de depo yangını mask
Gebze'de depo yangını
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun mask
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı mask
Patlayarak yanma anı kameralara yansıdı
Sabaha karşı fabrikada yangın! mask
Sabaha karşı fabrikada yangın!
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL