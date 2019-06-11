İzmit Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, Haziran ayı meclis toplantısında yaşanan kavganın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri de eşlik etti. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e diktatör dedi.

MASKESİ DÜŞTÜ

Açıklamada konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Üst kattaki insanların yaptığı provoke edici davranışlardan dolayı burada olmaktan üzgünüz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrimiz adına 1 tane bile önergeye tahammül etmiyor. Kendisi bu önergeleri alıp, oylama yapıp gündeme dahil etme durumunda. Kendisi bunu kabul etmeyip, bir tanesini dahi tam anlamıyla okumamıştır. İstediği kelimeleri okuyup kendisi en büyük diktatörlüğü yapmakta. Maskesi düştü ve halkımız Fatma hanımın gerçek yüzünü görmeye başlamıştır” dedi. Selin BECER