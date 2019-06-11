Ali Güney, Hürriyet’e "diktatör" dedi
İzmit Belediyesi Haziran ayı meclisinde yaşanan kavganın ardından açıklama yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e diktatör dedi. Güney, “Fatma hanımın maskesi düştü ve halkımız Fatma hanımın gerçek yüzünü görmeye başladı” dedi.
İzmit Belediyesi AKP’li meclis üyeleri, Haziran ayı meclis toplantısında yaşanan kavganın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’e AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri de eşlik etti. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e diktatör dedi.
MASKESİ DÜŞTÜ
Açıklamada konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Üst kattaki insanların yaptığı provoke edici davranışlardan dolayı burada olmaktan üzgünüz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrimiz adına 1 tane bile önergeye tahammül etmiyor. Kendisi bu önergeleri alıp, oylama yapıp gündeme dahil etme durumunda. Kendisi bunu kabul etmeyip, bir tanesini dahi tam anlamıyla okumamıştır. İstediği kelimeleri okuyup kendisi en büyük diktatörlüğü yapmakta. Maskesi düştü ve halkımız Fatma hanımın gerçek yüzünü görmeye başlamıştır” dedi. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Firat - Ya siz lidere gık diyemiyorsunuz..aslında sizi bir şov duzenlesin..hürriyet hanım.cem Yılmaz'dan komiksin
Vah Vahhhh - yazık sizlere asıl sizler gerçek yüzünüzü gösteriyorsunuz. maskesi düşen sizlersiniz.
ortamı gerip Fatma başkanı hala kabul edemediniz. 23 haziranda herşey çok daha güzel olacak.
Mrts - maskesi düşen sizsiniz. miras yediler...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.