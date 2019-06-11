İzmit meclisinde neler oldu? Saniye saniye kamerada...

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında mecliste Türk bayrağı tartışması yaşandı. Meclis Sonunda AKP ve CHP gurubu birbirine girdi. Meclis dışına taşınan tartışmalarda AKPve CHP’liziyaretçiler meclis konuk kısmında birbirine girdi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney arada kaldı. AKP’li meclis üyeleri Hürriyet’e “15 yıl biz yönettik bir kez böyle bir şey olmadı” diyerek tepki gösterdi. O anlar muhabirlerimizin kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte mecliste yaşanan gerginlik anları...