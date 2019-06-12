İzmit'te 12.10 sıralarında fırtına çıktı. Sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarda yakalanan vatandaşlar esnaf dükkanlarına girerek fırtınanın geçmesini bekledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur küçük göller oluşturdu.

ANİDEN BASTIRDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini kapalı alanlara attı. Aniden bastıran yağış esnafa da zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu’nun pek çok noktası sular altında kaldı.

3 CADDEDE ARAÇLAR ZOR İLERLEDİ

İzmit'te Hürriyet, Cumhuriyet ve Leyla Atakan Caddelerini dolduran yağmur suyu sebebiyle araçlar da güçlükle hareket etti.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı uyarılar ile tüm yurtta sağanak yağışın etkili olacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamada "Yurdun büyük kesiminde bugün sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun sağanak yağış bekleniyor." ifadeleri yer almıştı.

KANTİNİ SU BASTI

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü İletişim Kantininde ufak çaplı bir su baskını yaşandı. Konumu biraz alçakta olan kantinden içeri yoğun yağış sebebiyle sular girmeye başladı. Selin BECER