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Körfez yağmura teslim!
Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde çekilen bu görüntüler yağmurun şiddetini gözler önüne sermeye yetti.
İzmit gibi Körfez'de yağmura teslim oldu. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde çekilen bu görüntüler yağmurun şiddetini gözler önüne sermeye yetti. Atalar Mahallesine giden yol üzerinde biriken sular araç trafiğini olumsuz etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz