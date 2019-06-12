Körfez yağmura teslim!

İzmit gibi Körfez'de yağmura teslim oldu. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde çekilen bu görüntüler yağmurun şiddetini gözler önüne sermeye yetti. Atalar Mahallesine giden yol üzerinde biriken sular araç trafiğini olumsuz etkiledi.