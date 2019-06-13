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Haydar Akar: Tüm belediyeler araştırılsın

TBMM’de kayyum atanan Belediyelerin borçlarının ve usulsüzlerin araştırılmasına ilişkin önerge üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sadece kayyum olan değil Türkiye’deki tüm belediyelerin araştırılması gerektiğini söyledi.

YAĞMA VE YASAKLARI EKLEDİNİZ

AKP’nin 3Y ile mücadele edeceğiyiz diyerek iktidara geldiğini belirten Akar, gelinen nokta da AKP’nin “Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk” ile mücadele bir yana buna “Yağma ve yalanı” eklediğini söyledi. 18 günlük Ekrem İmamoğlu Başkanlığında İstanbul’da bütçenin nasıl vakıflara ve akrabalara aktarıldığının ortaya konduğuna dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Belediyeler de yapılan denetimlere ilişkin senin benim belediyem denilmeden Türkiye deki tüm belediyelerin araştırılması gerektiğini söyledi.

GÖKÇEK VE TOPBAŞ NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Daha önceden görevden alınan belediye başkanlarının dönemlerinin de soruşturulması gerektiğinin altını çizen Akar, bu başkanların dönemlerinde nelerle meşgul olduklarını tüm milletin bilmesi gerektiğini söyledi. Beylükdüzü Belediyesin de 15 kişilik heyetin yapmış olduğu denetimlere ilişkin konuşan Akar, 2015 yılında AKP’den Milletvekili sıralamasına girmiş birinin sadece 2014 yılından bu yana denetimler yapmasının trajikomik olduğunu söyledi. CHP olarak tüm belediyelerde şeffaf olduklarını belirten Akar, AKP sıralarına seslenerek “Hodri Meydan diyorum, Hadi gelin İstanbul'u inceleyelim, hadi gelin Ankara'yı inceleyelim; var mısınız? Olmazsınız; birlikte olursanız yandaşlarınız, çocuklarınız, akrabalarınız çıkar” dedi. Konuşmalar sonrasında Belediyelerin araştırılmasına ilişkin önerge MHP ve AKP oyları ile reddedildi.
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