Kandıra'daki taş ocağı mecliste konuşuldu
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kandıra Babaköy’deki taş ocağını sorununu Meclis gündemine getirdi. Kocaeli’de yıllardır açılan taş ocaklarının kenti tehdit ettiğini belirten Akar, son olarak Kandıra Babaköy’de Kuzey Marmara Otoyolu için açılmaya çalışan taş ocağını sert sözlerle eleştirdi.
Bugüne kadar Dilovası'nda, Halıdere'de birçok taş ocağı açılırken tüm tepkilere rağmen yeni taş ocakları açılmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey Marmara otoyolu projesi nedeni ile Kandıra Babaköy'de açılması istenen taş ocağına ilişkin Mecliste söz alan Akar, bu uygulamanın sadece firmaların işini kolaylaştırmak için yapıldığını söyledi.
TARİHİ, DOĞAYI KATLETMEYE DOYAMADILAR
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kandıra da tarihsel birikimi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan bir bölge de taş ocağının açılmasının yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Sayın Başkan, bugünlerde Kocaeli'nin şirin bir ilçesi olan Kandıra, bu sefer de Karadeniz'e kıyıları bulunan Kandıra -hem tarihsel birikimi nedeniyle hem de güzel doğasıyla- bugünlerde bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle bir taş ocağı açılmaya çalışılmaktadır, hatta çalışmaları başlamıştır. Yaklaşık 2.159 meşe ağacının kesileceği 130 dönümlük bir alanda taş ocağı yapma çalışmaları sürüyor ancak bölgede de çok önemli, iki bin yıllık tarihî mezarlar çıkmıştır, kayalara oyulmuş mezarlar çıkmıştır. Bu taş ocağı niçin gereklidir, bunu iyice konuşmak lazım. Özellikle, Kuzey Marmara Otoyolu ve diğer otoyolları yapan şirketlerle ihaleye girdiği sözleşme şartlarında gösterilen hafriyat ocaklarındaki birim fiyat üzerinden sözleşme yapılmasına rağmen, bunlara bir imkân daha tanınıyor, en yakındaki -talan etseler de fark etmez, doğayı yok etseler de fark etmez- kazanç sağlayacağı noktalardan ÇED raporu olmaksızın, hiçbir kamu zararı gözetilmeksizin taş ocağı yapma, taş çıkarma yetkileri verilmektedir."
Yetkili kurumlara Meclisten seslenen Akar, bu çevre katliamına sessiz kalınmaması gerektiğini, derhal bu taş ocağı projesinin durdurulmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz