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Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile öğrencilere "iyi tatiller" diledi.

"Benim için tatil demek" başlığıyla Milli Eğitim Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesaplarından bir video paylaşıldı. Videoda öğrenciler, kendileri için tatilin ne anlama geldiğini anlattı.
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
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