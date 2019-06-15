Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi

Özgür - Yaşı Kaç Yaşı ?

Bu adama yazık değil mi ? Taşıdığı yolcuya yazık değil mi ? Ya araçta duyarlı yolcu olmasaydı ? Adam kaç yaşında halen çalışıyor ... Gelişen ülkeye bak , gelişenler belli ortada görünüyor ! Yazıklar olsun bu zihniyete de bu düzene de zenginlerin daha çok zenginleştiği fakirlerin daha çok düştüğü bu ülkeyi bu hale sokan para hırsına bürünmüş herkese yazıklar olsun...