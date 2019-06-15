Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Körfez'de halk otobüsü sürücüsü Şehabettin Eneç direksiyon başında kalp krizi geçirdi, bu sırada yanında oturan bekçi İbrahim Ekinci aracı durdurarak olası bir faciayı önledi. Tedaviye alınan şoför, yaşamını yitirdi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İzmit ile Hereke arasında sefer yapan 7 çocuk babası Şahabettin Eneç yönetimindeki 41 R 4082 plakalı özel halk otobüsüyle yolda ilerlerken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu sırada Eneç'in yanında oturan, işe giden emniyette görevli bekçi İbrahim Ekinci hemen direksiyonu tutarak otobüsü durdurdu. İbrahim Ekinci olası bir faciayı önlerken, yolculardan sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi. Şoför, koltuktan alınırken, olay yerine gelen sağlık ekibi Şehabettin Eneç’i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şehabettin Eneç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 15 yıldır halk otobüsü şoförlüğü yaptığı öğrenilen Şahabettin Eneç, bugün Yavuz Sultan Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Körfez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorumlar
(2 )
Özgür - Yaşı Kaç Yaşı ?
Bu adama yazık değil mi ? Taşıdığı yolcuya yazık değil mi ? Ya araçta duyarlı yolcu olmasaydı ? Adam kaç yaşında halen çalışıyor ... Gelişen ülkeye bak , gelişenler belli ortada görünüyor ! Yazıklar olsun bu zihniyete de bu düzene de zenginlerin daha çok zenginleştiği fakirlerin daha çok düştüğü bu ülkeyi bu hale sokan para hırsına bürünmüş herkese yazıklar olsun...
Rahmet Etsin Rabbim - adam vefat etmiş hala boş boş siyaset yapıyorsun.senin gibiler yüzünden çalışıyor o rahmetli senin gibiler
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