Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!

Gebze ve çevre ilçeler yoğun yağışa teslim oldu. Bazı mahallelerde aşırı yağış taşkın yaratırken, Darıca Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde bir evin çatısında bulunan sac, yağış ve rüzgar dolayısıyla fırlayarak, yoldan geçen arabanın üzerine düştü. Yaşanan bu olay ucuz atlatılırken, uçan sacın herhangi bir cana denk gelmemesi daha büyük bir facianın önüne geçti.

DEREYİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Cadde boyunca yoğun yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu. Bununla birlikte dükkan kapıları kaldırım seviyesinde olan esnafların da ticarethaneleri suyun içinde kaldı. Yol üzerinde oluşan ve dereleri aratmayan su akıntıları bölge halkını zora soktu.

MİNİ GÖLET OLUŞTU

Ayrıca yine Darıca Nenehatun Mahallesi'nde yaşanan sıkıntı mahallelileri çileden çıkarttı. Yoğun yağıştan dolayı yağmur suları sokakta birikirken, mahallelinin objektifine takılan görüntü, sorunu gözler önüne serdi. Altyapının yetersiz olduğu yerde yağış suları adeta mini bir gölet oluşturdu.