Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Dilovası'nda pazar yerinde şiddetli rüzgarda yerinden çıkan demir, alışveriş yapan Nargüzer Atasoy’un (70) kafasına düştü. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Dilovası’nın Diliskelesi Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde kurulan Cumartesi pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda alışveriş yapan şehit annesi Nargüzer Atasoy, fırtınanın şiddetiyle yerinden çıkan demir çubuğun üzerine düşmesi ile yaralandı. Yere düşen yaşlı kadının yardımına pazarcı esnafı ve vatandaşlar koştu. Başında kanama meydana gelen yaşlı kadın, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz