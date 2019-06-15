Darıca'dan sel manzaraları

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı. Kaynak: AA