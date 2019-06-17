Ellibeş: Bize inananları mahcup etmeyeceğiz

Yerel seçimlerde İzmit’in CHP’ye kaybedilmesi ile il başkanlığı görevinden alınan Abdullah Eryarsoy’un ardından göreve gelen AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında göreve yeni başlayan il yöneticilerini tanıttı. Genel Merkez tarafından onaylanan yeni yöneticiler basın toplantısının ardından kamuoyuna tanıtılırken toplantıda konuşan il başkanı Ellibeş: “Halkımızın ve devletimizin yarınlara emin adımlarla yürümesi için üstümüze düşüne yapacağız. Bize inanan kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bu ekip teslim aldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından aranan yeni yönetim listesinde sürpriz isimlere ve eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un yönetiminde yer alan isimlere yer verildi.

GENEL MERKEZ ONAYLADI

AKP İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ellibeş bayram öncesi başladığı listeye bayramdan kısa süre sonra son şeklini verdi. Listeyi hazırlama sürecinde ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile sıkça istişare yapan Ellibeş oluşturduğu yeni yönetimi Genel Merkez’e bildirdi. Genel Merkez tarafından yaklaşık bir buçuk haftadır listedeki isimler tek tek güvenlik soruşturulmasından geçirildi. Güvenlik soruşturmasında bir problem çıkmayan yeni yönetim Genel Merkez tarafından onaylanarak İl Başkanı Ellibeş’e teslim edildi. Listede bulunan isimleri İl Başkanı Mehmet Ellibeş gün içerisinde arayarak akşam 17.30’da parti binasına davet etti.

KOCAELİ TEŞKİLATLARI 81 İLDE ÖRNEK

Toplantıda yeni il yönetimini tanıtan il başkanı Mehmet Ellibeş: “Yaklaşık 3 hafta oldu. 24 Mayıs tarihinde göreve geldim. Yine günlerden Cuma. Ankara’da Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız şahsıma AK Parti İl Başkanlığını tebliğ etti. AK Parti Kocaeli’nin yükünün omuzlarımda olduğunu söyledi. 3 haftalık süreç içerisinde bir 10 gün bayram araya girdi. Mesai yapamadık. Çok şükür teşkilatlarımız kendilerine yakışan olgunlukta ve geniş katılımlı bir şekilde iftar programı yaptık. Davamızın şuurunu ve bilincini özümsemiş bir şekilde Kocaeli teşkilatları geleceğe yürümeye başladı. Kocaeli teşkilatları AK Partimizin 81 vilayetteki yapılanmasında örnek gösterilen bir yapıdadır.

YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN GÖRÜŞMELERDE BULUNDUK

Partimizin kuruluşundan bugüne görev alan il başkanlarımıza ve yönetimlerine, onlarla birlikte çalışan teşkilat mensuplarımızın başarısıdır bu. Kurucu il başkanımızdan en son Abdullah başkanımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları sonucunda AK Parti siyasetini Kocaeli’de sürdürebiliyoruz. Genel Başkanımızın bize tebliğinden sonra istişare ziyaretler yaptık. Mülakata davet edilen aday adayı arkadaşlarımız ile birlikte değerlendirmeler yaptık. Geçmiş dönem il başkanlarımız ve parti dinamiklerimizle görüştük. Yaptığımız görüşmeler sonrası 50 kişilik bir yönetim oluşturduk. Yapacağımız çalışmalarla partimizin Kocaeli’de en iyi çalışmayı yapacağına inanıyoruz. Havuza giren 300 kişinin yanında yüzlerce arkadaşımız partiyi burada temsil edebilirdi. Senkronize bir şekilde AK Parti’nin Kocaeli’de temsilcisi olarak vazifemizi yapacağız.

GÖNÜL SİYASETİ YAPACAĞIZ

İstifa eden yönetim kurulu arkadaşlarımıza bir teşekkürüm var. İstifa etmelerine rağmen partiyi boş bırakmadılar buradaydılar. Ben atanana kadar ve atandıktan sonra partide nöbet tuttular. AK Parti bu yüzden halkın sinesinde yer etti. Bu yönetim ne yapacak; biz hedef olarak birlik ve beraberlik ruhu ile birbirimize olan samimi iletişim bağı güçlendirerek halkın içinde olacağız. Vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine cevap verecek bir yönetim olacağız. Gönül siyaseti yapacağız. İnandığımız davanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Halkımızın ve devletimizin yarınlara emin adımlarla yürümesi için üstümüze düşüne yapacağız. Bize inanan kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Bu ekip teslim aldığı bayrağı daha yukarıya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı. Selin BECER

İŞTE YENİ YÖNETİM

Abdulkadir Yılmaz, Ahmet Sönmez, Ali Haydar Muradoğlu, Alper Doğan, Ayşen Yılmaz, Berna Yenice Esen, Büşra Özbay, Emine Kurt, Ersin Küçükateş, Ertekin Akbudak, Fatma Nilgün Erciyes, Fazıl Korkmaz, Ferit Yağız, Fevzi Mahmut Çelik, Halil Güngör Dokuzlar, Halit Çokan, Haluk Ercan, Hicran Bozkurt, İbrahim Gürsel, İbrahim Elgin, İlhan Yıldırım, İshak Yıldırım, Mehmet Fatih İşlek, Memet Zeki Canşi, Muharrem Top, Muharrem Küçük, Murat Arslan, Mustafa Usta, Mustafa Tırpan, Mustafa Yıldıztekin, Mustafa Çimen, Mustafa Karakoç , Neslihan Erattır, Nuray Erdem, Ömer Efe, Recep Çalık, Recep Demir, Recep Kaya, Seda Kardaşlar Çelik, Selim Çoban, Semet Taşdelen, Serdar Bayram, Serkan Ateş, Şahin Talus, Şengül Karagöz, Şükran Özdemir, Tuba Erdemir, Veli Haldız, Yusuf Sami Çınar