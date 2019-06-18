Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Ertan Ülker idaresindeki 34 AR 0630 çekici plakalı TIR, Derince Yenikent Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağ tarafındaki tabelaya çarparak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü Ülker, ekiplerin çalışması ile araçtan çıkartarak ambulansa alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle TEM otoyolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan Ülker, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken devrilen TIR karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından vinçle olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN